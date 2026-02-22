Пезешкиан: Иран после переговоров с США получил обнадеживающие сигналы

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что в ходе непрямых переговоров с американскими представителями в Женеве стороны обменялись практическими предложениями по урегулированию разногласий вокруг иранской ядерной программы. Он назвал полученные сигналы «обнадеживающим».
«Иран привержен миру и стабильности в регионе. Недавние переговоры включали обмен практическими предложениями и дали обнадеживающие сигналы», — написал он в соцсети X*.
В то же время Пезешкиан подчеркнул, что Тегеран внимательно отслеживает действия Вашингтона и уже принял все необходимые меры для реагирования на любой возможный сценарий развития событий.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выразил мнение, что дипломатическое урегулирование вопроса вокруг иранской мирной ядерной программы остаётся возможным.
* Социальная сеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.