Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пезешкиан: Иран после переговоров с США получил обнадеживающие сигналы

Президент Ирана Пезешкиан заявил, что Тегеран продолжает внимательно следить за действиями США.

Источник: Аргументы и факты

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что в ходе непрямых переговоров с американскими представителями в Женеве стороны обменялись практическими предложениями по урегулированию разногласий вокруг иранской ядерной программы. Он назвал полученные сигналы «обнадеживающим».

«Иран привержен миру и стабильности в регионе. Недавние переговоры включали обмен практическими предложениями и дали обнадеживающие сигналы», — написал он в соцсети X*.

В то же время Пезешкиан подчеркнул, что Тегеран внимательно отслеживает действия Вашингтона и уже принял все необходимые меры для реагирования на любой возможный сценарий развития событий.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выразил мнение, что дипломатическое урегулирование вопроса вокруг иранской мирной ядерной программы остаётся возможным.

* Социальная сеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше