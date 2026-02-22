Ричмонд
Авиакомпании отменили рейсы в Пуэрто-Вальярта из-за ситуации в Халиско

Крупные авиакомпании отменили рейсы в аэропорт Пуэрто-Вальярта на фоне обострения ситуации с безопасностью в штате Халиско.

Источник: Аргументы и факты

Американские и канадские авиакомпании United, Southwest, Delta, Alaska Airlines и Air Canada отменили все дальнейшие рейсы в Международный аэропорт Пуэрто-Вальярта. Об этом сообщает CBS News.

По данным телеканала, решение принято на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в мексиканском штате Халиско. Сообщается об атаках на объекты инфраструктуры, включая аэропорт, а также о росте активности наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG).

Ранее в ряде регионов Мексики вспыхнули беспорядки после проведения силовой операции в муниципалитете Тапальпа (штат Халиско), в ходе которой, по данным СМИ, мог быть ликвидирован глава CJNG. Об этом писала газета El Universal.

В Халиско и столичной зоне Гвадалахары фиксировались перекрытия автотрасс, поджоги автомобилей и коммерческих объектов. Беспорядки распространились на штаты Мичоакан, Гуанахуато и Колима. Власти заявляли о материальном ущербе и развертывании совместных сил армии, Национальной гвардии и полиции для стабилизации обстановки.

Кроме того, мексиканские власти выпустили предупреждение для авиакомпаний (NOTAM) в отношении воздушного пространства над Халиско. Под ограничения попала зона города Тапальпа в радиусе 10 морских миль и до высоты 22 тысяч футов на фоне опасений, что картель может располагать беспилотниками и переносными зенитными комплексами.