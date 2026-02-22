Авиакомпании отменили рейсы в Пуэрто-Вальярта из-за ситуации в Халиско

Кроме того, мексиканские власти выпустили предупреждение для авиакомпаний (NOTAM) в отношении воздушного пространства над Халиско. Под ограничения попала зона города Тапальпа в радиусе 10 морских миль и до высоты 22 тысяч футов на фоне опасений, что картель может располагать беспилотниками и переносными зенитными комплексами.