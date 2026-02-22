Ричмонд
Переговоры по Украине могут возобновиться в Женеве 26 февраля

Переговоры по Украине могут возобновиться в Женеве 26 февраля. Об этом в воскресенье, 22 февраля, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Переговоры по Украине могут возобновиться в Женеве 26 февраля. Об этом в воскресенье, 22 февраля, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

— Переговоры (по Украине — прим. «ВМ») в Женеве могут возобновиться уже в четверг, — цитирует собеседника агентство.

20 февраля временный поверенный в делах России в Соединенных Штатах Андрей Леденев сообщил, что конфликт на Украине движется к завершению. По его словам, нынешняя администрация Вашингтона активно поддерживает переговоры по урегулированию, в отличие от предыдущей.

Также 20 февраля украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что следующий раунд переговоров представителей Москвы и Киева по мирному урегулированию военного конфликта состоится в феврале. Он отметил, что украинская сторона рассчитывает, что этот раунд «может быть действительно результативным».

Ранее украинский лидер заявил, что страна готова пойти на реальные компромиссы в рамках урегулирования конфликта с Россией. Однако он добавил, что Киев не настроен на уступки «ценой независимости и суверенитета» Украины.

