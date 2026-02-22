Телеканалу C-SPAN позвонил «Трамп» и назвал приостановку тарифов худшим решением

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин. Их размер составил 10% для товаров из всех стран мира. Согласно заявлению Белого дома, меры должны были вступить в силу 24 февраля. Позднее Трамп объявил о немедленном повышении этой пошлины. Новый тарифный уровень составил 15%. Глава Белого дома объяснил это решение необходимостью исправить торговые дисбалансы. Он заявил, что другие страны долгое время пользовались преимуществами за счёт США. Администрация также анонсировала разработку новых юридических механизмов для тарифной политики.