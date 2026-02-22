В Харькове сотрудники ТЦК убили дезертировавшего комбрига ВСУ

Ранее в Харькове мужчина официально сменил пол, получил новый паспорт и обратился в территориальный центр комплектования (ТЦК) с требованием снять его с воинского учёта. Однако в военкомате отказали, пояснив, что без заключения военно-врачебной комиссии (ВВК) он по-прежнему считается военнообязанным мужчиной. Позже харьковский суд признал решение ТЦК незаконным и обязал снять трансгендера* с воинского учёта, поскольку женщины на Украине могут служить только добровольно.