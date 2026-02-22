Фицо заявил о росте недоверия внутри ЕС из-за Украины

Фицо раскритиковал подход канцлера Германии Фридриха Мерца к конфликту на Украине. «У меня прошел мороз по коже, когда я прочитал заявления германского канцлера о том, как следует поддерживать [продолжение] войны на Украине до полного изнеможения России. Речь идет о нереалистичной и опасной стратегии, углубляющей конфликт между Европой и Россией. Европа таким образом принимает на себя полную ответственность за финансирование войны на Украине, что во время [обострения] международной напряженности абсолютно безответственно, а в период борьбы за повышение конкурентоспособности Евросоюза является экономическим самоубийством», — отметил Фицо.