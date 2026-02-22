Фицо заявил о росте недоверия внутри ЕС из-за Украины

«Внутри ЕС жесточайшим образом возрастает недоверие. Если ЕС будет предпочитать интересы Украины законным интересам государств — членов ЕС, то это приведет к неспособности ЕС принимать важные решения, для которых нужно заручиться согласием всех государств — членов ЕС», — отметил премьер. Проблемой, по его словам, будет, в частности, одобрение нового пакета санкций против РФ, а продолжение финансирования Украины является «идеологическим безумием».
Премьер раскритиковал позицию Евросоюза по Украине. Сообщество, по его словам, должно выступить с инициативой мирного урегулирования конфликта и уделить ее реализации максимальное внимание. «Грустно смотреть на ЕС и его [руководящие] органы, как они не защищают интересы государств — членов ЕС и как им в ущерб предпочитают [оказывать] дальнейшую и дальнейшую поддержку Украине в войне с Россией», — сказал он. Словакия, как напомнил Фицо, оказывает Украине гуманитарную помощь, отказавшись от государственных поставок оружия.
Фицо раскритиковал подход канцлера Германии Фридриха Мерца к конфликту на Украине. «У меня прошел мороз по коже, когда я прочитал заявления германского канцлера о том, как следует поддерживать [продолжение] войны на Украине до полного изнеможения России. Речь идет о нереалистичной и опасной стратегии, углубляющей конфликт между Европой и Россией. Европа таким образом принимает на себя полную ответственность за финансирование войны на Украине, что во время [обострения] международной напряженности абсолютно безответственно, а в период борьбы за повышение конкурентоспособности Евросоюза является экономическим самоубийством», — отметил Фицо.