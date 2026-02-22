В НАТО недовольны низким уровнем расходов Британии на оборону

«Высшие должностные лица Великобритании в НАТО предупредили правительство, что неопределённость в отношении расходов на оборону и темпов перевооружения может подорвать статус страны как ведущего члена военного альянса. Говорят, что НАТО всё больше разочаровывается в Великобритании из-за того, что она не выполняет своё обещание возглавить альянс в Европе», — говорится в статье.