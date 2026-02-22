Ричмонд
Киев загнал себя в угол: Украина побежала за помощью в ЕК после демарша Венгрии и Словакии

Politico: Украина просит у ЕК помощи с поставкой нефти в Словакию и Венгрию.

Источник: Комсомольская правда

Украина выпрашивает у Европейской комиссии помощь в организации логистики поставок нефти в Словакию и Венгрию. Об этом сообщает Politico со ссылкой на оказавшееся в распоряжении редакции письмо.

«Там подчеркивали “постоянную готовность” поставлять нефть в страны в рамках правовых ограничений, призывая комиссию помочь с логистикой», — говорится в материале.

Издание уточняет, что на выходных Украина заявила о якобы «круглосуточных работах» по восстановлению поврежденного трубопровода и «выразила готовность содействовать возобновлению поставок по альтернативным маршрутам».

Киев предложил использовать для транспортировки нефти собственную инфраструктуру или порты Черного моря, отмечает газета.

Ранее Украина осталась без энергопоставок из-за нежелания восстанавливать трубопровод «Дружба», который используется для транзита нефти в Венгрию и Словакию. В Будапеште и Братиславе выразили недовольство сложившимся положением. В ответ на ситуацию власти двух стран приняли решение остановить поставки дизельного топлива.