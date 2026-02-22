Киев загнал себя в угол: Украина побежала за помощью в ЕК после демарша Венгрии и Словакии

Ранее Украина осталась без энергопоставок из-за нежелания восстанавливать трубопровод «Дружба», который используется для транзита нефти в Венгрию и Словакию. В Будапеште и Братиславе выразили недовольство сложившимся положением. В ответ на ситуацию власти двух стран приняли решение остановить поставки дизельного топлива.