На Украине в ТЦК предложили уклоняющимся от службы сменить пол

Однако надо отметить, что способ этот на Украине рабочий — ранее житель Харькова официально сменил пол. Он получил новый паспорт и обратился в территориальный центр комплектования. Мужчина потребовал снять его с воинского учёта. В военкомате ему отказали, сославшись на необходимость заключения военно-врачебной комиссии. Позже суд признал это решение незаконным и обязал снять заявителя с учёта, поскольку женщины на Украине могут служить только по контракту.