Коростелёв поднял на плечи Непряеву во время парада на закрытии Олимпиады

Российские спортсмены принимают участие в церемонии закрытия Олимпийских игр 2026 года в Италии.

Мероприятие проходит в Вероне.

В интернете появилось видео, как Савелий Коростелёв поднял на плечи Дарью Непряеву во время парада спортсменов. Также праздник посетили фигуристы Пётр Гуменник и Аделия Петросян и ски-альпинист Никита Филиппов.

Напомним, что в копилке сборной России одна медаль — серебро Филиппова в спринте. Всего в турнире в нейтральном статусе участвовали 13 российских атлетов.

Ранее Татьяна Тарасова была недовольна тем, что россиян после множества запретов допустили на церемонию закрытия.