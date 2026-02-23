Коростелёв поднял на плечи Непряеву во время парада на закрытии Олимпиады

Российские спортсмены принимают участие в церемонии закрытия Олимпийских игр 2026 года в Италии.
Мероприятие проходит в Вероне.
В интернете появилось видео, как Савелий Коростелёв поднял на плечи Дарью Непряеву во время парада спортсменов. Также праздник посетили фигуристы Пётр Гуменник и Аделия Петросян и ски-альпинист Никита Филиппов.
Напомним, что в копилке сборной России одна медаль — серебро Филиппова в спринте. Всего в турнире в нейтральном статусе участвовали 13 российских атлетов.
Ранее Татьяна Тарасова была недовольна тем, что россиян после множества запретов допустили на церемонию закрытия.