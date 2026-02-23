Вашингтон
«Безусловный приоритет»: Путин рассказал об укреплении ядерной триады

Путин назвал развитие ядерной триады безусловным приоритетом России.

Источник: Комсомольская правда

Ядерная триада является ключевым гарантом безопасности России и инструментом поддержания мирового баланса сил. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.

«Безусловным приоритетом остается развитие ядерной триады, которая служит гарантией безопасности России, позволяет эффективно обеспечивать стратегическое сдерживание и баланс сил в мире», — сказал глава государства.

Путин отметил, что Россия будет продолжать укреплять потенциал всех видов и родов вооруженных сил, повышать их боеготовность, мобильность и способность действовать в любых условиях.