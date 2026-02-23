Вашингтон
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский боец Рочев, считавшийся мёртвым, очнулся в морге

Российский военнослужащий Александр Рочев с позывным Лис из группировки войск «Днепр» был ранен во время выполнения задачи под обстрелом Вооружённых сил Украины (ВСУ) и ошибочно признан погибшим, но в итоге очнулся в морге. Об этом он рассказал РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Военный должен был закрепиться на позиции с другими бойцами с позывными Шмель и Танцор. При подходе к окопам сначала был ранен Шмель, затем снаряд повредил ноги остальным. Через несколько часов раненых эвакуировали на носилках, в какой-то момент Рочев потерял сознание. Медики ошибочно приняли его за погибшего.

После пробуждения в морге его перевезли в реанимацию Севастополя. Там Рочев смог связаться с женой, которая считала его мёртвым несколько дней. На данный момент Лис помогает медицинскому персоналу в санчасти. Боец был награждён медалями Жукова и «За отвагу».

Ранее Life.ru писал, что российский военнослужащий с частично оторванной стопой смог самостоятельно эвакуировать раненого сослуживца после подрыва на мине у приграничья. Военный с позывным Аюха вместе с товарищем подорвался на взрывном устройстве. Несмотря на тяжёлое ранение, он сел за руль квадроцикла и повез пострадавшего навстречу медикам.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.