Российский боец Рочев, считавшийся мёртвым, очнулся в морге

Военный должен был закрепиться на позиции с другими бойцами с позывными Шмель и Танцор. При подходе к окопам сначала был ранен Шмель, затем снаряд повредил ноги остальным. Через несколько часов раненых эвакуировали на носилках, в какой-то момент Рочев потерял сознание. Медики ошибочно приняли его за погибшего.