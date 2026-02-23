Российский боец Рочев, считавшийся мёртвым, очнулся в морге

Военный должен был закрепиться на позиции с другими бойцами с позывными Шмель и Танцор. При подходе к окопам сначала был ранен Шмель, затем снаряд повредил ноги остальным. Через несколько часов раненых эвакуировали на носилках, в какой-то момент Рочев потерял сознание. Медики ошибочно приняли его за погибшего.
После пробуждения в морге его перевезли в реанимацию Севастополя. Там Рочев смог связаться с женой, которая считала его мёртвым несколько дней. На данный момент Лис помогает медицинскому персоналу в санчасти. Боец был награждён медалями Жукова и «За отвагу».
Ранее Life.ru писал, что российский военнослужащий с частично оторванной стопой смог самостоятельно эвакуировать раненого сослуживца после подрыва на мине у приграничья. Военный с позывным Аюха вместе с товарищем подорвался на взрывном устройстве. Несмотря на тяжёлое ранение, он сел за руль квадроцикла и повез пострадавшего навстречу медикам.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.