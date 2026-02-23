Путин рассказал о силе армии и общества

«В умении вместе побеждать ради общих целей — колоссальная сила нашей армии и нашего многонационального общества. Так было на протяжении столетий и, уверен, так будет всегда. Низкий поклон всем, кто сражается за Отечество. Вечная память героям, павшим за наш народ», — сказал Путин.