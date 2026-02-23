Вашингтон
Путин рассказал о силе армии и общества

Путин: сила армии и общества заключается в умении вместе побеждать.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Сила российской армии и общества заключается в умении вместе побеждать ради общих целей, и так будет всегда, уверен президент России Владимир Путин.

Глава государства в видеообращении поздравил россиян с Днём защитника Отечества. Он отметил, что представители всех народов России сейчас плечом к плечу героически отстаивают интересы страны в ходе специальной военной операции.

«В умении вместе побеждать ради общих целей — колоссальная сила нашей армии и нашего многонационального общества. Так было на протяжении столетий и, уверен, так будет всегда. Низкий поклон всем, кто сражается за Отечество. Вечная память героям, павшим за наш народ», — сказал Путин.