Россия продолжит укреплять армию и флот, заявил Путин

«Мы продолжим масштабную работу по укреплению армии и флота с учетом развития международной ситуации, на основе боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции, с опорой на мощные силы нашей промышленности, науки, индустриальных и высокотехнологичных компаний», — подчеркнул он в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.