Россия продолжит укреплять армию и флот, заявил Путин

Путин: Россия продолжит укреплять армию и флот с учетом международной ситуации.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Россия продолжит укреплять свои армию и флот с учетом развития международной ситуации, на основе опыта СВО и опираясь на силы отечественной промышленности и науки, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы продолжим масштабную работу по укреплению армии и флота с учетом развития международной ситуации, на основе боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции, с опорой на мощные силы нашей промышленности, науки, индустриальных и высокотехнологичных компаний», — подчеркнул он в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.