Народ верит в российских солдат и офицеров, заявил Путин

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал российских солдат и офицеров опорой государства и общества, подчеркнув, что народ России с ними и верит в них.
Глава государства в видеообращении поздравил россиян с Днём защитника Отечества.
«Наши солдаты и офицеры — настоящие патриоты, люди особой закалки и несгибаемой воли, опора государства и общества. Благодарю всех воинов России за доблестную службу. Всего самого доброго вашим семьям, родным и близким. Народ России с вами и верит в вас», — подчеркнул Путин, поздравив военнослужащих с праздником.