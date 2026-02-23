Народ верит в российских солдат и офицеров, заявил Путин

«Наши солдаты и офицеры — настоящие патриоты, люди особой закалки и несгибаемой воли, опора государства и общества. Благодарю всех воинов России за доблестную службу. Всего самого доброго вашим семьям, родным и близким. Народ России с вами и верит в вас», — подчеркнул Путин, поздравив военнослужащих с праздником.