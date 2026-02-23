Вашингтон
Народ верит в российских солдат и офицеров, заявил Путин

Путин назвал российских солдат и офицеров опорой государства и общества.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал российских солдат и офицеров опорой государства и общества, подчеркнув, что народ России с ними и верит в них.

Глава государства в видеообращении поздравил россиян с Днём защитника Отечества.

«Наши солдаты и офицеры — настоящие патриоты, люди особой закалки и несгибаемой воли, опора государства и общества. Благодарю всех воинов России за доблестную службу. Всего самого доброго вашим семьям, родным и близким. Народ России с вами и верит в вас», — подчеркнул Путин, поздравив военнослужащих с праздником.