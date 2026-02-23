Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил граждан страны с Днём защитника Отечества, подчеркнув, что этот праздник олицетворяет гордость за российские армию и флот. Обращение главы государства было опубликовано в формате видео.
В своём обращении Путин сердечно поздравил всех россиян, ветеранов и военнослужащих, а также гражданский персонал Вооруженных сил. Он отметил, что этот день уже многие десятилетия является одним из самых значимых государственных праздников в России.
«Он стал символом искренней народной любви к нашим защитникам, гордости за армию и флот державы, за тех, кто посвятил свою жизнь службе Отчизне, кто надежно стоит на страже ее суверенитета и безопасности, верен воинской присяге и честно, на совесть выполняет свой профессиональный долг», — сказал Путин.
Президент также подчеркнул важность сохранения памяти о ратной истории Отечества, которая создавалась благодаря воинскому искусству великих полководцев и мужеству солдат. «Она создавалась благодаря воинскому искусству великих полководцев, несгибаемой воле и мужеству солдат и командиров, наших предков, которые по первому зову Родины занимали свое место в строю рядом с боевыми товарищами», — добавил он.
День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля и является важным событием для многих поколений россиян. Этот праздник символизирует не только военную доблесть, но и уважение к тем, кто защищает страну в мирное время.
