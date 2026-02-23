Вашингтон
Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Об этом сообщили в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

Ранее в Минобороны России заявили, что силы ПВО армии России сбили 36 украинских беспилотников над регионами страны вечером 22 февраля.

