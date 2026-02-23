Перспективная военная техника будет в надежных руках, заявил Путин

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Россия будет наращивать темпы разработки перспективных систем для своих Вооруженных сил и эта техника всегда будет в надежных руках, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в видеообращении поздравил россиян с Днём защитника Отечества. Как подчеркнул президент, Россия продолжит повышать потенциал и боеготовность своих Вооруженных сил.
«И, конечно, будем наращивать темпы разработки перспективных систем для Вооруженных сил. Уверен в главном: эта техника всегда будет в надежных руках», — сказал Путин.