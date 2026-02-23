Путин назвал безусловным приоритетом развитие ядерной триады

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал безусловным приоритетом развитие российской ядерной триады, которая служит гарантией безопасности страны.
Глава государства в видеообращении поздравил россиян с Днём защитника Отечества. Он подчеркнул, что Россия продолжит укреплять армию и флот с учетом развития международной ситуации, на основе полученного в ходе СВО боевого опыта.
«Безусловным приоритетом остается развитие ядерной триады, которая служит гарантией безопасности России, позволяет эффективно обеспечивать стратегическое сдерживание и баланс сил в мире», — заявил Путин.