Жительница Антальи выходила отвергнутого матерью козленка

СТАМБУЛ, 22 фев — РИА Новости. Жительница турецкой Антальи Мелиха Эртен выходила отвергнутого матерью козленка, и теперь питомец неотступно следует за своей хозяйкой, рассказало в воскресенье турецкое госагентство Anadolu.
Родившая около трех недель назад коза отвергла одного из трех козлят, но Эртен решила спасти малыша.
«Увидела, что козленок умирает, и стала его кормить из шприца и бутылочки. Теперь он стал моим фирменным знаком, куда бы я ни пошла — он за мной. Когда хожу в гости, предупреждаю, что козленок будет со мной», — рассказала хозяйка животного.
Козленка она назвала Наджие, питомец следует за ней всюду. Хозяйка надевает на животное подгузник, чтобы «избежать проблем», возит его в автомобиле, катает на качелях на детских площадках.