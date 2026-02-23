Вашингтон
Белгород подвергся ракетной атаке, повреждена инфраструктура города

В Белгороде после сильного ракетного обстрела повреждена инфраструктура.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Ракетная атака на Белгород привела к повреждению энергетической инфраструктуры города, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В результате есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры. Есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей. Масштаб повреждений в полном объёме сможем оценить в светлое время суток», — написал он на платформе Max.

Глава региона добавил, что на местах работают все оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.

Украинские боевики практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.