Белгород подвергся ракетной атаке, повреждена инфраструктура города

«Город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В результате есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры. Есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей. Масштаб повреждений в полном объёме сможем оценить в светлое время суток», — написал он на платформе Max.