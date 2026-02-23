Вашингтон
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стойкость, несмотря на западное улюлюканье: Захарова поздравила защитников Отечества

Захарова: защитники России находятся на правильной стороне истории.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что участники спецоперации, несмотря на «улюлюканье» Запада, находятся на правильной стороне истории. Об этом дипломат заявила в поздравлении с Днем защитника Отечества.

«В первую очередь это праздник тех, кто на передовой. Тех, кто выступил опять же под общее мировое — конечно, не с точки зрения большинства, с точки зрения громкости — вот это общее западное улюлюканье и попытки запугать даже не физически, а попытки запугать, рассказывая о том, что мы якобы не на правильной стороне истории», — отметила она в интервью ТАСС.

Захарова подчеркнула важность внутренней уверенности, веры в свои силы и историческое наследие как части защиты Отечества. Дипломат добавила, что бойцы выдержали как физическое, так и моральное давление извне.

Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин 23 февраля примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества. В этот день он вручит государственные награды и возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше