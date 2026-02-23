Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что участники спецоперации, несмотря на «улюлюканье» Запада, находятся на правильной стороне истории. Об этом дипломат заявила в поздравлении с Днем защитника Отечества.
«В первую очередь это праздник тех, кто на передовой. Тех, кто выступил опять же под общее мировое — конечно, не с точки зрения большинства, с точки зрения громкости — вот это общее западное улюлюканье и попытки запугать даже не физически, а попытки запугать, рассказывая о том, что мы якобы не на правильной стороне истории», — отметила она в интервью ТАСС.
Захарова подчеркнула важность внутренней уверенности, веры в свои силы и историческое наследие как части защиты Отечества. Дипломат добавила, что бойцы выдержали как физическое, так и моральное давление извне.
Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин 23 февраля примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества. В этот день он вручит государственные награды и возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля.