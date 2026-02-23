Стойкость, несмотря на западное улюлюканье: Захарова поздравила защитников Отечества

«В первую очередь это праздник тех, кто на передовой. Тех, кто выступил опять же под общее мировое — конечно, не с точки зрения большинства, с точки зрения громкости — вот это общее западное улюлюканье и попытки запугать даже не физически, а попытки запугать, рассказывая о том, что мы якобы не на правильной стороне истории», — отметила она в интервью ТАСС.