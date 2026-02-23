Вашингтон
Энергетическая инфраструктура повреждена при ракетном обстреле Белгорода

Город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины, зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в оперштабе Белгородской области.

Город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины, зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в оперштабе Белгородской области.

«Есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей», — говорится в публикации в Telegram-канале оперштаба.

Уточняется, что на местах работают оперативные службы. Информации о пострадавших нет.

Ранее в Минобороны заявили, что силы ПВО армии России сбили 36 украинских беспилотников над регионами страны вечером 22 февраля.

Также стало известно, что украинский дрон повредил здание школы в Обнинске Калужской области.