Кувейт обвинил Ирак в нарушении суверенитета

«В свете представления Республикой Ирак в ООН списка координат и карты, в которой обозначены иракские морские зоны, мы заявляем, что эта карта нарушает суверенитет Государства Кувейт над его морскими зонами и установленными морскими возвышенностями… в отношении полного суверенитета Кувейта над которыми никогда не возникало споров», — отметили в ведомстве.
В связи с этим МИД Кувейта вызвал временного поверенного в делах посольства Ирака в стране Зейда Шаншулу, чтобы передать ему ноту протеста из-за претензий Ирака, представленных в ООН. Кувейтский МИД призвал Ирак «учитывать исторические отношения между двумя братскими странами и их народами и действовать ответственно», согласно нормам и принципам международного права.
На стороне Кувейта выступили Бахрейн и ОАЭ, которые поддержали его шаги в защиту своих прав на территориальные воды.
В то же время министерство иностранных дел Ирака заявило в пресс-релизе, что передало списки базисных координат иракского морского пространства и морских зон в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, отметив, что это пополнение морских данных осуществляется в рамках их обновления согласно положениям международного права, а также повышает правовую ясность в отношении границ морских зон, находящихся под суверенитетом Ирака.