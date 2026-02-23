Вашингтон
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кувейт обвинил Ирак в нарушении суверенитета

Кувейт обвинил Иракв нарушении суверенитета из-за новых морских данных для ООН.

Источник: © РИА Новости

ДОХА, 22 фев — РИА Новости. Кувейт обвинил Ирак в нарушении суверенитета из-за предоставления Багдадом в ООН списка координат и карты страны с морскими зонами, следует из заявления МИД Кувейта.

«В свете представления Республикой Ирак в ООН списка координат и карты, в которой обозначены иракские морские зоны, мы заявляем, что эта карта нарушает суверенитет Государства Кувейт над его морскими зонами и установленными морскими возвышенностями… в отношении полного суверенитета Кувейта над которыми никогда не возникало споров», — отметили в ведомстве.

В связи с этим МИД Кувейта вызвал временного поверенного в делах посольства Ирака в стране Зейда Шаншулу, чтобы передать ему ноту протеста из-за претензий Ирака, представленных в ООН. Кувейтский МИД призвал Ирак «учитывать исторические отношения между двумя братскими странами и их народами и действовать ответственно», согласно нормам и принципам международного права.

На стороне Кувейта выступили Бахрейн и ОАЭ, которые поддержали его шаги в защиту своих прав на территориальные воды.

В то же время министерство иностранных дел Ирака заявило в пресс-релизе, что передало списки базисных координат иракского морского пространства и морских зон в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, отметив, что это пополнение морских данных осуществляется в рамках их обновления согласно положениям международного права, а также повышает правовую ясность в отношении границ морских зон, находящихся под суверенитетом Ирака.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше