Кувейт обвинил Ирак в нарушении суверенитета

В то же время министерство иностранных дел Ирака заявило в пресс-релизе, что передало списки базисных координат иракского морского пространства и морских зон в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, отметив, что это пополнение морских данных осуществляется в рамках их обновления согласно положениям международного права, а также повышает правовую ясность в отношении границ морских зон, находящихся под суверенитетом Ирака.