Ким Чен Ын переизбран на пост генсека Трудовой партии Кореи

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын переизбран на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Настоящий съезд полностью поддержал и одобрил почтительное предложение о переизбрании товарища Ким Чен Ына на высший пост ТПК», — говорится в сообщении ЦТАК.
