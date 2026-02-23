Вашингтон
Ким Чен Ын переизбран на пост генсека Трудовой партии Кореи

Ким Чен Ын переизбран на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын переизбран на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Настоящий съезд полностью поддержал и одобрил почтительное предложение о переизбрании товарища Ким Чен Ына на высший пост ТПК», — говорится в сообщении ЦТАК.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше