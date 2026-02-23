Массированная ракетная атака ВСУ на Белгород: повреждена энергетическая инфраструктура

По словам Гладкова, город Белгород и его окрестности стали мишенью для обстрелов со стороны ВСУ, что привело к значительным перебоям в подаче электроэнергии, водоснабжении и отоплении жилых домов. «Город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В результате есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры. Есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей», — сообщил губернатор.