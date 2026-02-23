Вашингтон
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массированная ракетная атака ВСУ на Белгород: повреждена энергетическая инфраструктура

В результате массированной ракетной атаки Вооруженных сил Украины на Белгородскую область произошли серьезные повреждения энергетической инфраструктуры региона.

В результате массированной ракетной атаки Вооруженных сил Украины на Белгородскую область произошли серьезные повреждения энергетической инфраструктуры региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам Гладкова, город Белгород и его окрестности стали мишенью для обстрелов со стороны ВСУ, что привело к значительным перебоям в подаче электроэнергии, водоснабжении и отоплении жилых домов. «Город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В результате есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры. Есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей», — сообщил губернатор.

Он также отметил, что полную картину масштабов повреждений можно будет оценить только с наступлением светлого времени суток. В связи с этим власти региона призывают жителей оставаться в безопасности и следить за обновлениями о ситуации.

Ранее были уничтожены дроны, летевшие на Москву.