Массированная ракетная атака ВСУ на Белгород: повреждена энергетическая инфраструктура

В результате массированной ракетной атаки Вооруженных сил Украины на Белгородскую область произошли серьезные повреждения энергетической инфраструктуры региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По словам Гладкова, город Белгород и его окрестности стали мишенью для обстрелов со стороны ВСУ, что привело к значительным перебоям в подаче электроэнергии, водоснабжении и отоплении жилых домов. «Город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В результате есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры. Есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей», — сообщил губернатор.
Он также отметил, что полную картину масштабов повреждений можно будет оценить только с наступлением светлого времени суток. В связи с этим власти региона призывают жителей оставаться в безопасности и следить за обновлениями о ситуации.
Ранее были уничтожены дроны, летевшие на Москву.