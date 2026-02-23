Вашингтон
Россиянам в Мексике рекомендовали избегать мест скопления людей

Об этом РИА Новости сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Мехико Яков Фёдоров.

«Рекомендация — держаться подальше от мест массового скопления людей, от тех объектов, от тех зданий и сооружений, которые могут стать объектами нападений», — сказал он.

Фёдоров также призвал внимательно следить за сообщениями местных властей и полиции.

По словам дипломата, наибольшую опасность представляют перекрытые дороги и транспортные магистрали, где фиксируются поджоги автомобилей и возможные засады.

Российские дипломаты отслеживают ситуацию и проверяют информацию о возможных затруднениях у соотечественников, подчеркнул Фёдоров.

Кроме того, он сообщил, что граждане России, находящиеся в Мексике, не обращались в консульство за помощью в связи с беспорядками в стране.

В Мексике ранее начались беспорядки после ликвидации главы наркокартеля «Новое поколение Халиско».