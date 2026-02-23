Россиянам в Мексике рекомендовали избегать мест скопления людей

Россиянам в Мексике рекомендовали избегать мест массового скопления людей и потенциально опасных объектов на фоне беспорядков в стране.
Об этом РИА Новости сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Мехико Яков Фёдоров.
«Рекомендация — держаться подальше от мест массового скопления людей, от тех объектов, от тех зданий и сооружений, которые могут стать объектами нападений», — сказал он.
Фёдоров также призвал внимательно следить за сообщениями местных властей и полиции.
По словам дипломата, наибольшую опасность представляют перекрытые дороги и транспортные магистрали, где фиксируются поджоги автомобилей и возможные засады.
Российские дипломаты отслеживают ситуацию и проверяют информацию о возможных затруднениях у соотечественников, подчеркнул Фёдоров.
Кроме того, он сообщил, что граждане России, находящиеся в Мексике, не обращались в консульство за помощью в связи с беспорядками в стране.
В Мексике ранее начались беспорядки после ликвидации главы наркокартеля «Новое поколение Халиско».