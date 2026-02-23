Вашингтон
Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Президент отметил единство и мужество военнослужащих России.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам по случаю Дня защитника Отечества. Пресс-служба Кремля опубликовала видео-поздравление главы государства.

«Уважаемые товарищи, друзья, сердечно поздравляю всех граждан России, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил с Днем защитника Отечества», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что 23 февраля на протяжении многих десятилетий отмечается как один из важнейших государственных праздников.

Путин добавил, что память о героических страницах истории армии бережно передается из поколения в поколение. По его словам, солдаты и офицеры являются настоящими патриотами, опорой государства и общества, людьми особой закалки и несгибаемой воли.

Путин поблагодарил всех военнослужащих за службу и пожелал благополучия их семьям, родным и близким. Он заключил: «Народ России с вами и верит в вас. С праздником!».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила россиян с Днем защитника Отечества. Она подчеркнула, что участники спецоперации, несмотря на критику со стороны Запада, находятся на правильной стороне истории.

