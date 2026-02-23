Дмитриев пошутил о присоединении Канады к США после финала хоккейного турнира ОИ

Для американцев это золото стало третьим в истории и первым с 1980 года, когда они сенсационно обыграли сборную СССР, а затем и Финляндию. Также США выигрывали Олимпиаду в 1960 году. Канадские хоккеисты девять раз выигрывали Олимпиаду. По этому показателю они делят первое место с отечественными хоккеистами — семь раз Олимпиаду выигрывала сборная СССР, один раз — Объединённая команда, один раз — сборная России.