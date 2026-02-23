Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран легитимно ответит в случае атаки Вашингтона

В интервью телеканалу CBS News он подчеркнул, что возможный удар Вашингтона станет актом агрессии, а ответ Ирана будет самозащитой.
«Если США атакуют нас, у нас будет полное право защищать себя», — сказал министр.
По словам Аракчи, иранские ракеты не способны поразить территорию США, поэтому возможный ответ может быть направлен против американских баз в регионе.
При этом он отметил, что, как дипломат, не намерен обсуждать военные планы, и призвал сосредоточиться на дипломатическом урегулировании.
Ранее глава оманского МИД Бадр аль-Бусаиди сообщил, что переговоры Ирана и США пройдут 26 февраля в Женеве.
