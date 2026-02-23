Дмитриев: Великобритания и Евросоюз сильнее всего пострадают от пошлин США

На фоне этого глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге заявил, что 23 февраля предложит переговорной команде приостановить работу по вопросу американских пошлин. Он отметил, что ЕП хочет получить правовую оценку и ясные обязательства со стороны США.