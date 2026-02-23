Вашингтон
Вагенкнехт призвала правительство отменить санкции против Ирана

Вагенкнехт призвала правительство отменить санкции против Ирана ради мира.

БЕРЛИН, 23 фев — РИА Новости. Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала правительство ФРГ отменить санкции против Ирана и запретить США использовать для возможных ударов по ИРИ военные базы в Германии.

«Правительство Германии должно сейчас задействовать все дипломатические рычаги, чтобы предотвратить войну и добиться урегулирования путем переговоров. Важным шагом стала бы отмена санкций против Ирана, чтобы сделать возможным диалог и предотвратить дальнейшее ухудшение положения местного населения Ирана. Кроме того, правительство должно запретить США использовать свои военные базы в Германии для поддержания войны против Ирана», — написала Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети Х.

Политик подчеркнула, что возможную эскалацию между США и Ираном необходимо предотвратить любой ценой.

По ее мнению, США заинтересованы в смене власти в Иране, так как текущее руководство этой ближневосточной страны сопротивляется американскому политическому и экономическому влиянию.

Она отметила, что конфликты, развязывавшиеся Западом на Ближнем Востоке, а также попытки организации в странах региона государственных переворотов всегда приносили лишь разрушения и хаос.

«Это демонстрирует, что демократию нельзя насадить бомбардировками», — заключила Вагенкнехт.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что «огромная армада» направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что ИРИ согласится сесть за стол переговоров и заключить «справедливую и равноправную» сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Вместе с тем глава иранского МИД Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что исламская республика настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.

