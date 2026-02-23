Вашингтон
«Позиция будет жесткой»: Белоруссия выступает против раскола по языковому признаку

Марков: в Белоруссии важно избежать раскола по языковому признаку.

Источник: Комсомольская правда

Мининформ Белоруссии заявило о своей жесткой позиции по поводу попыток нагнетать ситуацию вокруг языкового вопроса в стране, где государственными языками являются белорусский и русский. Об этом сообщил глава ведомства Марат Марков.

«Недопустимо по языковому признаку допускать раскол. Именно на этом совершались тяжкие преступления во многих странах. Поэтому в этом плане позиция министерства будет крайне жесткой», — сказал министр в интервью СТВ.

Марков подчеркнул, что нельзя ущемлять ни один из государственных языков, а также важно уважать все 150 национальностей, проживающие в Беларуси. Он добавил, что призывы ввести квоты на вещание на белорусском языке до 45% не имеют под собой достаточных оснований.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что, как и многие граждане страны, он лучше владеет русским языком, чем белорусским. Он уточнил, что не выступает против белорусского языка, подчеркнув необходимость его поддержки.

