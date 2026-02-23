«Позиция будет жесткой»: Белоруссия выступает против раскола по языковому признаку

Марков подчеркнул, что нельзя ущемлять ни один из государственных языков, а также важно уважать все 150 национальностей, проживающие в Беларуси. Он добавил, что призывы ввести квоты на вещание на белорусском языке до 45% не имеют под собой достаточных оснований.