ЕС согласует новый пакет санкций против России

В конце прошлой недели пакет санкций не смогли согласовать на техническом уровне постоянные представители стран-членов союза, несмотря на то что в пятницу дискуссии продолжались весь день до позднего вечера. Как сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник, в основном текст санкций был согласован и «стабилен», однако оставались разногласия, и постпреды планировали провести дополнительное заседание в выходные. Однако объявлений о таком заседании не последовало, вероятно, это связано с категорической позицией Венгрии.