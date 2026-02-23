«Все ближе»: на Западе внезапно заговорили о дате ухода Зеленского

«Владимир Зеленский готов бороться еще три года. Конечно, не сам — украинский народ возьмет это бремя за него. Но что он надеется от этого получить? Распад России за это время? И почему именно три года? Вероятно, его цель — пережить Дональда Трампа и найти более лояльную к конфликте на Украине администрацию США. Эти предположения, конечно, могут обернуться против него — например, если нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс сменит Трампа. Или если способность и готовность украинской армии к сопротивлению не продержатся еще три года», — указывается в материале.