Тема возможного военного противостояния с Россией используется европейскими элитами как инструмент давления на общественное мнение. Об этом сообщается издание Mysl Polska.
В публикации утверждается, что на фоне конфликта на Украине формируется новая модель информационного воздействия, основанная на нагнетании тревожных ожиданий.
Автор материала считает, что образ внешней угрозы активно поддерживается и усиливается, создавая у граждан ощущение непосредственной опасности. По его оценке, подобная риторика формирует представление о якобы неизбежной эскалации, если не предпринимать жёсткие шаги.
В статье также подчёркивается, что атмосфера страха облегчает политикам принятие решений, которые впоследствии негативно отражаются на ключевых секторах польской экономики. В числе наиболее уязвимых сфер названы транспортная отрасль и сельское хозяйство.
Ранее сообщалось, что послы стран Европейского союза на очередной встрече не смогли согласовать новый, уже двадцатый по счету пакет санкций против России.