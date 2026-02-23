Вашингтон
+2°
сильный дождь со снегом
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mysl Polska: ЕC использует идею конфликта с РФ для запугивания населения

Евросоюз использует идею противостояния с Россией с целью запугивания населения.

Источник: Аргументы и факты

Тема возможного военного противостояния с Россией используется европейскими элитами как инструмент давления на общественное мнение. Об этом сообщается издание Mysl Polska.

В публикации утверждается, что на фоне конфликта на Украине формируется новая модель информационного воздействия, основанная на нагнетании тревожных ожиданий.

Автор материала считает, что образ внешней угрозы активно поддерживается и усиливается, создавая у граждан ощущение непосредственной опасности. По его оценке, подобная риторика формирует представление о якобы неизбежной эскалации, если не предпринимать жёсткие шаги.

В статье также подчёркивается, что атмосфера страха облегчает политикам принятие решений, которые впоследствии негативно отражаются на ключевых секторах польской экономики. В числе наиболее уязвимых сфер названы транспортная отрасль и сельское хозяйство.

Ранее сообщалось, что послы стран Европейского союза на очередной встрече не смогли согласовать новый, уже двадцатый по счету пакет санкций против России.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше