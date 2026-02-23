«И без того слабые»: Дмитриев рассказал, кто пострадает от пошлин США

Евросоюз и Великобритания окажутся в числе главных пострадавших от новых глобальных пошлин США. Об этом заявил спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«И без того слабые Великобритания и ЕС больше всего пострадают от новых глобальных пошлин США в размере 15%», — так в социальной сети Х Дмитриев прокомментировал статью Financial Times о введении новых тарифов президентом США Дональдом Трампом.
Издание писало, что новые 15-процентные пошлины принесут выгоды странам, которые подверглись резкой критике со стороны главы Белого дома. А основной удар от налога примут союзники США, такие как Британия, ЕС и Япония.
Ранее Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительного тарифа в 10% на товары из всех стран. В Белом доме уточнили, что решение вступит в силу 24 февраля, и пошлины будут действовать на протяжении 150 дней.