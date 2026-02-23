Вашингтон
+2°
сильный дождь со снегом
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«И без того слабые»: Дмитриев рассказал, кто пострадает от пошлин США

Дмитриев: ЕС и Британия больше всего пострадают от пошлин США.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз и Великобритания окажутся в числе главных пострадавших от новых глобальных пошлин США. Об этом заявил спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«И без того слабые Великобритания и ЕС больше всего пострадают от новых глобальных пошлин США в размере 15%», — так в социальной сети Х Дмитриев прокомментировал статью Financial Times о введении новых тарифов президентом США Дональдом Трампом.

Издание писало, что новые 15-процентные пошлины принесут выгоды странам, которые подверглись резкой критике со стороны главы Белого дома. А основной удар от налога примут союзники США, такие как Британия, ЕС и Япония.

Ранее Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительного тарифа в 10% на товары из всех стран. В Белом доме уточнили, что решение вступит в силу 24 февраля, и пошлины будут действовать на протяжении 150 дней.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше