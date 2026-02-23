«Должны чётко понимать»: в России отреагировали на заявления Эстонии о размещении ядерного оружия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил об ответе Москвы на размещение в Эстонии ядерного оружия. По его словам, если у этой страны будет ЯО, нацеленное на РФ, российское ядерное оружие будет нацелено на Эстонию. Песков при этом подчеркнул, что Россия не угрожает Эстонии и другим европейским странам. Ранее в Таллине предлагали обзавестись ядерным арсеналом. Кроме того, этот вопрос активно обсуждается в Польше и Германии. С точки зрения аналитиков, спекуляции эстонских властей на теме ЯО преимущественно направлены на поддержание внутриполитической мобилизации и «истерики в обществе».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил об ответе России на возможное размещение в Эстонии ядерного оружия.
«Если на территории Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие. И Эстония должна чётко это понимать. Россия всегда будет делать то, что должно, для обеспечения собственной безопасности. Тем более в вопросах ядерного сдерживания», — заявил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Таким образом пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал недавние высказывания главы эстонского МИД Маргуса Цахкны, допустившего возможность появления ядерных ракет на территории республики.
Песков также подчеркнул, что Россия не угрожает Эстонии, равно как и другим европейским странам.
«Мы точно знаем, что делать».
Напомним, ранее на этой неделе министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, выступая в эфире телеканала ETV, заявил, что Таллин не возражает, если силы НАТО разместят в республике ядерное оружие.
«Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет такой доктрины, которая бы исключала это, если НАТО сочтёт необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории», — приводят слова министра на русском языке в издании ERR.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
AP.
© Geert Vanden Wijngaert.
В схожем ключе высказывалась и заместитель министра обороны Эстонии Туули Дунетон. В комментарии Politico она подчеркнула, что страна открыта для обсуждения и не исключает своего участия в вопросе наднационального общеевропейского ядерного сдерживания.
Кроме того, в интервью The Telegraph глава эстонского МИД выступил с заявлением о готовности воевать с Россией и даже перенести боевые действия на её территорию, если это будет необходимо.
«Мы перенесём войну на территорию России и нанесём удары далеко вглубь её территории. Мы точно знаем, что делать», — заявил Маргус Цахкна.
От также добавил, что именно с этой целью Эстония увеличивает финансирование НАТО до 5% ВВП и развивает военный потенциал региона.
Эстония, Латвия и Литва готовы дать отпор любому захватчику, а затем нанести сокрушительный ответный удар по территории России, сказал Цахкна, высказывание которого приводит The Telegraph.
«Подготовиться к защите».
Стоит отметить, что на фоне агрессивных заявлений в адрес России на восточном фланге НАТО продолжается возведение фортификационных сооружений, призванных сдержать возможное нападение РФ. Информацию о начале строительства в декабре 2025 года опубликовала The Telegraph.
Линия бункеров представляет собой часть эшелонированной системы обороны, которая протянется примерно на 965 км от северных границ Эстонии до Польши, говорится в публикации.
Уточняется, что Эстония, Латвия и Литва потратят на так называемую Балтийскую линию обороны по £60 млн — существенную часть своих оборонных бюджетов, которые по отношению к ВВП являются самыми высокими в Европе после Польши.
Сгенерировано с помощью ИИ.
«Наша цель — максимально подготовиться к защите нашей страны от агрессивного соседа», — цитирует The Telegraph представителя Сил обороны Эстонии Кристьяна Хальга.
Согласно плану, как отмечают в The Telegraph, сооружение укреплений должно завершиться не позднее 2027-го. Однако авторы статьи обращают внимание на то, что строительство отстаёт от графика как минимум на год.
«Некомпетентные или непорядочные».
Помимо прибалтийских государств, тему ядерного оружия подняли и в других европейских странах.
Так, президент Польши Кароль Навроцкий в середине февраля заявил о стремлении обзавестись ядерным арсеналом. Он отметил, что поддерживает усиление обороны страны в том числе за счёт таких вооружений.
Помимо этого, о «европейском ядерном сдерживании» говорил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время прошедшей с 13 по 15 февраля Мюнхенской конференции по безопасности.
В свою очередь, в МИД РФ высказывали опасения, связанные с участившимися разговорами о расширении «ядерного клуба».
«Те, кто выступает с подобными идеями, игнорируют международно-политические и международно-правовые последствия “проядерного” выбора. При этом стоит отметить, что за упомянутые провокационные высказывания никто не несёт никакой ответственности», — говорится в материалах российского ведомства.
Между тем президент РФ Владимир Путин не раз подчёркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают своё население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
«Честно вам говорю, смотрю иногда, как и что говорят, думаю: ну они же не могут в это верить. Они же не могут верить в то, что говорят, — что Россия собирается нападать на НАТО… Они либо очень некомпетентные… или просто непорядочные, потому что они сами в это не верят, а своих граждан в этом пытаются убедить. Честно говоря, так и хочется сказать: уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими (внутренними. — RT) проблемами», — заявил российский лидер в октябре прошлого года в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Президент Российской Федерации Владимир Путин.
РИА Новости.
© Михаил Метцель.
«Не обладают инстинктом самосохранения».
Как полагают опрошенные RT аналитики, агрессивная милитаристская риторика государств Балтии, в частности Эстонии, говорит лишь о том, что у них попросту отсутствуют другие методы «запугивания» России.
«Всё, чем можно было угрожать, они уже перебрали. Осталась только проблематика ядерного оружия. Однако у Эстонии нет своего ЯО. И в Вашингтоне, Париже и Лондоне прекрасно понимают, что политики Эстонии не являются благонадёжными. Кроме того, ядерное оружие требует определённых навыков обращения с ним. Поэтому, конечно, никто им вооружение это не даёт. Своё они изобрести не смогут. У них даже нет кадров для этого», — отметил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.
По его словам, спекуляции на теме ЯО, вероятно, были рассчитаны на поддержание «внутриполитической мобилизации и истерики в эстонском обществе».
В свою очередь, в разговоре с RT политолог-международник, эксперт по евро-атлантическим отношениям Владимир Оленченко высказал мнение, что высказывания Цахкна в очередной раз показывают его некомпетентность.
«Он в целом не очень популярный политик даже в самой Эстонии. В Европарламент его партия не прошла, Цахкна место тоже не получил. То есть его высказывания не имеют серьёзного основания. Не говоря о том, что вопросы ядерного оружия не находятся в ведении МИД», — пояснил политолог.
Помимо прочего, Владимир Оленченко не исключил, что за показательной милитаризацией Прибалтийских республик могут стоять интересы более крупных игроков.
«У каждой из этих стран есть свой куратор, который следит за состоянием их вооружённых сил. Эстонию опекает Великобритания, традиционно стоящая во главе антироссийских заявлений и действий. Она всегда стремилась к тому, чтобы чужими руками воевать с Россией», — рассуждает Оленченко.
Кроме того, как заявил Николай Межевич, милитаристская риторика стран Балтии — это также следствие оторванности местных политиков от реальности и непонимания ими последствий своих слов.
«В Прибалтике смогли привести к власти таких людей, которые не обладают инстинктом самосохранения и не заботятся о своём народе. Судьбы миллионов сограждан их мало волнуют. Со стороны Москвы было ясно и чётко сказано: если начнётся какое-то движение в ядерном направлении — ответ будет жёстким», — резюмировал политолог.