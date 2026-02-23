«Должны чётко понимать»: в России отреагировали на заявления Эстонии о размещении ядерного оружия

«Честно вам говорю, смотрю иногда, как и что говорят, думаю: ну они же не могут в это верить. Они же не могут верить в то, что говорят, — что Россия собирается нападать на НАТО… Они либо очень некомпетентные… или просто непорядочные, потому что они сами в это не верят, а своих граждан в этом пытаются убедить. Честно говоря, так и хочется сказать: уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими (внутренними. — RT) проблемами», — заявил российский лидер в октябре прошлого года в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».