В Самарской области ввели план «Ковер»

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Режим «Ковер» введен в Самарской области в связи с угрозой подлета БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«Внимание. На территории Самарской области в связи с угрозой подлета БПЛА введен режим “КОВЕР”. Действуют ограничения в воздушном пространстве», — написал Федорищев на платформе Max.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше