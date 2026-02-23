Вашингтон
В Самарской области ввели план «Ковер»

В Самарской области из-за угрозы подлета БПЛА ввели режим «Ковер».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Режим «Ковер» введен в Самарской области в связи с угрозой подлета БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Внимание. На территории Самарской области в связи с угрозой подлета БПЛА введен режим “КОВЕР”. Действуют ограничения в воздушном пространстве», — написал Федорищев на платформе Max.

