Вашингтон
+2°
сильный дождь со снегом
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Стоят на страже»: Захарова рассказала о русскоязычных украинцах под давлением

Захарова: русскоязычные украинцы, которым навязывают кривду, защищают правду.

Источник: Комсомольская правда

Русскоязычные украинцы, которых пытаются заставить говорить «кривду», защищают правду и здравый смысл. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Они защищают правду, защищают достоверность, они защищают историю. когда человек знает вроде бы правду, но под давлением заставляет самого себя произносить кривду, то недалеко до действительно каких-то элементов раздвоения личности и так далее», — сказала дипломат в интервью ТАСС.

Захарова добавила, что русскоязычные украинцы в первую очередь отстаивают здравый смысл. Она подчеркнула, что граждане Украины, не желающие разрывать связь с Россией, «стоят на страже действительно вышеописанных вещей».

Ранее глава секретариата уполномоченного по защите государственного языка Украины Сергей Сиротенко заявил, что жители Киева все чаще используют русский язык в повседневной жизни. Он добавил, что киевляне больше не считают русский язык неподобающим.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше