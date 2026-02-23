Русскоязычные украинцы, которых пытаются заставить говорить «кривду», защищают правду и здравый смысл. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Они защищают правду, защищают достоверность, они защищают историю. когда человек знает вроде бы правду, но под давлением заставляет самого себя произносить кривду, то недалеко до действительно каких-то элементов раздвоения личности и так далее», — сказала дипломат в интервью ТАСС.
Захарова добавила, что русскоязычные украинцы в первую очередь отстаивают здравый смысл. Она подчеркнула, что граждане Украины, не желающие разрывать связь с Россией, «стоят на страже действительно вышеописанных вещей».
Ранее глава секретариата уполномоченного по защите государственного языка Украины Сергей Сиротенко заявил, что жители Киева все чаще используют русский язык в повседневной жизни. Он добавил, что киевляне больше не считают русский язык неподобающим.