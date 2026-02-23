В Самарской области ввели план «Ковёр» из-за угрозы атаки БПЛА

Режим «Ковёр» объявили в Самарской области в связи с угрозой атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своём канале в MAX.
«На территории Самарской области в связи с угрозой подлёта БПЛА введён режим “Ковёр”, — написал он.
Федорищев отметил, что в воздушном пространстве региона действуют ограничения.
Ранее в Минобороны заявили, что силы ПВО армии России сбили 36 украинских беспилотников над регионами страны вечером 22 февраля.
В Росавиации между тем сообщили, что московские аэропорты возобновили свою работу.
