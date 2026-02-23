Вашингтон
При обстреле Белгорода поврежден фасад соцобъекта

При обстреле Белгорода повреждены фасад соцобъекта и остекление двух домов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Фасад социального объекта и остекление двух многоквартирных домов повреждены в результате обстрела Белгорода, информация о пострадавших не поступала, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По уточненной информации, в результате массированного ракетного обстрела в Белгороде в двух многоквартирных домах повреждено остекление. Кроме того, выбиты окна и повреждён фасад социального объекта. В Белгородском округе в поселке Дубовое повреждено лобовое стекло автомобиля, в селах Никольское и Таврово — кровли частных домовладений. Информация о пострадавших на данный момент не поступала», — написал Гладков на платформе Max.

Губернатор уточнил, что в Белгороде в результате удара БПЛА повреждена техника на территории производственного предприятия. Оперативные службы продолжают работать на местах.

