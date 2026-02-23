«Это крайне разрушительно». На Западе раскрыли план операции против России

«Худшим последствием переворота на Украине стало разрушение этой страны и гибель тысяч украинцев. Думаю, Запад послал России сигнал, что больше не хочет иметь с ней дела, и что России нужно искать других партнеров в сфере безопасности. Это крайне разрушительно — и в этом не было необходимости. Хотелось бы верить, что ситуация на Украине заставит европейские страны пересмотреть свой подход к вопросам безопасности, но, похоже, никаких признаков этого нет. Интересно, что теперь Европа, по сути, осталась сама по себе, пытаясь восполнить пробел, оставленный США», — отметил он.