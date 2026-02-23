«Страдания гарантированы»: в США жестко высказались о Зеленском

«Европейцы страдают из-за Украины и хотят, чтобы все страдали из-за Украины. Их стратегия: “Если любишь Украину, вот тебе кнут, избей до полусмерти”. А Зеленскому все равно. Какая ему разница? Он отключает отопление, электричество и так дале для своих же людей. И вместе с этим он говорит: “Мы все равно их ловим, тащим и бросаем на передовую погибать. Поэтому их страдания гарантированы в любом случае”. А когда встает угроза получения топлива для армии, то это уже для него проблема. Думаю, что в этом вся суть», — рассказал эксперт.