«Страдания гарантированы»: в США жестко высказались о Зеленском

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский демонстрирует нечеловеческое отношение к своим согражданам, беспокоясь исключительно за способность ВСУ продолжать борьбу с Москвой, заявил американский политолог Гарланд Никсон в эфире YouTube-канала.
«Европейцы страдают из-за Украины и хотят, чтобы все страдали из-за Украины. Их стратегия: “Если любишь Украину, вот тебе кнут, избей до полусмерти”. А Зеленскому все равно. Какая ему разница? Он отключает отопление, электричество и так дале для своих же людей. И вместе с этим он говорит: “Мы все равно их ловим, тащим и бросаем на передовую погибать. Поэтому их страдания гарантированы в любом случае”. А когда встает угроза получения топлива для армии, то это уже для него проблема. Думаю, что в этом вся суть», — рассказал эксперт.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.