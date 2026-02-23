Вашингтон
Британия и ЕС сильнее всего пострадают от новых пошлин США, заявил Дмитриев

Дмитриев: Великобритания и ЕС понесут самые большие потери из-за пошлин США.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Великобритания и Евросоюз сильнее всего пострадают от очередных пошлин США.

В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира с 10% до 15%.

«И без того слабые Великобритания и ЕС понесут самые большие потери из-за новых плоских глобальных пошлин США в размере 15%», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.

В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.

