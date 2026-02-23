«Вы — опора, защита и гордость»: глава Владивостока Константин Шестаков поздравил жителей с Днем защитника Отечества

Вклад всех вас в развитие нашего города неоценим. Вы — пример для подрастающего поколения, хранители семейных ценностей, надежные друзья и верные товарищи. Ваша сила духа, ваша преданность делу и ваша готовность прийти на помощь в трудную минуту вызывают искреннее уважение.