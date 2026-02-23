Вашингтон
«Вы — опора, защита и гордость»: глава Владивостока Константин Шестаков поздравил жителей с Днем защитника Отечества

Мэр Владивостока поздравил с 23 февраля и поблагодарил за преданность Отечеству.

Источник: Администрация Владивостока

Честь и уважение защитникам Отечества и всем мужчинам, делающим Владивосток лучше.

Уважаемые военнослужащие и ветераны! Дорогие жители Владивостока!

Примите поздравления с Днем защитника Отечества!

Сегодня мы чествуем мужество, стойкость, честь и доблесть. Качества тех, кто стоял и стоит на страже мира и спокойствия нашей Родины.

Это наши герои, которые на разных этапах истории с оружием в руках сражались за свободу и независимость страны.

Это участники специальной военной операции, которые с достоинством и честью выполняют свой воинский долг. Ваша сила духа, самоотверженность и преданность Отечеству вдохновляют нас и вселяют уверенность в завтрашнем дне. Ждем всех бойцов дома живыми и здоровыми!

Также мы чествуем всех мужчин, которые своим трудом, заботой и ответственностью делают наш город лучше и сильнее. Вы — опора, защита и гордость.

Вклад всех вас в развитие нашего города неоценим. Вы — пример для подрастающего поколения, хранители семейных ценностей, надежные друзья и верные товарищи. Ваша сила духа, ваша преданность делу и ваша готовность прийти на помощь в трудную минуту вызывают искреннее уважение.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов во всех начинаниях. Пусть в ваших домах царят уют, любовь и благополучие.

Спасибо вам за ваш труд, за вашу отвагу, за вашу преданность!

С праздником, дорогие защитники!

Глава Владивостока Константин Шестаков.