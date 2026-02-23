Глава Мининформа Белоруссии призвал не допустить раскола по языковому признаку

А ранее стало известно, что в финском Турку к осени 2027 года планируют открыть частную языковую школу с обучением на финском и русском языках. В дальнейшем в программе могут появиться также испанский, китайский и арабский языки. Проект позиционируется как многоязычная школа, а не только финско-русская. Обучение планируется бесплатным, финансирование на старте обеспечит специально созданный фонд.