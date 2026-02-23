В Лувре повесили фото брата Карла III после допроса

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Активисты повесили в парижском Лувре фото брата британского короля Карла III, бывшего принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, сделанное после его допроса, пишет газета Telegraph.
Эндрю был задержан 19 февраля по делу о связях со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, экс-принца отпустили лишь спустя примерно 12 часов нахождения под стражей. Он подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями: будучи торговым представителем, член британской королевской семьи тайно пересылал Эпштейну правительственные документы.
«В воскресенье выступающее против миллиардеров британское движение Everyone Hates Elon (“Все ненавидят Илона Маска” — ред.) разместило фотографию (Эндрю — ред.) на стене французского музея», — говорится в статье.
Под фотографией Эндрю, вставленной в рамку, красовалась подпись: «Теперь он обливается потом, 2026». Позже, как указывает газета, фотографию сняли.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов.