Дмитриев заявил о конце британской короны

Дмитриев назвал фото брата Карла III в Лувре концом британской короны.

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал концом британской короны фото брата британского короля Карла III, бывшего принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, вывешенное активистами в парижском Лувре.

Газета Telegraph ранее сообщила, что активисты повесили в Лувре фото Эндрю, сделанное после его допроса. Под вставленной в рамку фотографией красовалась подпись: «Теперь он обливается потом, 2026». Позже фотографию сняли.

«Конец британской короны», — прокомментировал Дмитриев в соцсети X соответствующую публикацию.

Эндрю был задержан 19 февраля по делу о связях со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, экс-принца отпустили лишь спустя примерно 12 часов нахождения под стражей. Он подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями: будучи торговым представителем, член британской королевской семьи тайно пересылал Эпштейну правительственные документы.

В течение нескольких лет Эндрю находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов.

