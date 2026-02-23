Дмитриев заявил о конце британской короны

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал концом британской короны фото брата британского короля Карла III, бывшего принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, вывешенное активистами в парижском Лувре.
Газета Telegraph ранее сообщила, что активисты повесили в Лувре фото Эндрю, сделанное после его допроса. Под вставленной в рамку фотографией красовалась подпись: «Теперь он обливается потом, 2026». Позже фотографию сняли.
«Конец британской короны», — прокомментировал Дмитриев в соцсети X соответствующую публикацию.
Эндрю был задержан 19 февраля по делу о связях со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, экс-принца отпустили лишь спустя примерно 12 часов нахождения под стражей. Он подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями: будучи торговым представителем, член британской королевской семьи тайно пересылал Эпштейну правительственные документы.
В течение нескольких лет Эндрю находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов.