Белоусов поздравил военнослужащих с Днём защитника Отечества

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём защитника Отечества.

Он отметил, что российские бойцы в условиях специальной военной операции проявляют несгибаемую волю, с честью выполняя свой долг.

«Уверен, что личный состав Вооружённых сил и впредь будет твёрдо стоять на страже безопасности России, её стабильного, суверенного развития… Благодарю за добросовестную службу!» — приводит его слова Минобороны России.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества, назвав 23 Февраля символом искренней народной любви к тем, кто посвятил свою жизнь службе.

Кроме того, российские космонавты Сергей Микаев, Сергей Кудь-Сверчков и Андрей Федяев с МКС поздравили россиян с праздником.

